मिस यूनिवर्स 2026 में भारत की उम्मीदें टूटीं

मिस यूनिवर्स 2026 में टूटा भारत का सपना, शीर्ष-12 से बाहर हुईं काजिया लिज मेजो

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Nov 25, 202609:32 am

क्या है खबर?

मिस यूनिवर्स 2026 का ताज हासिल करने का भारत का सपना इस बार भी अधूरा रह गया। देश का प्रतिनिधित्व करने वालीं केरलम की 19 साल की लॉ छात्रा काजिया लिज मेजो खिताब की दौड़ से बाहर हो गईं हैं। उन्होंने शीर्ष-30 में तो जगह बनाई, लेकिन शीर्ष-12 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकीं। इस सूची में डोमिनिकन रिपब्लिक, US, न्यूजीलैंड, क्यूबा, ​​प्यूर्टो रिको, फिलीपींस, कोलंबिया, निकारागुआ, वेनेजुएला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और फ्रांस के प्रतियाेगी शामिल थे।