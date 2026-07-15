जितेंद्र ने पुणे में खरीदी इतने करोड़ की संपत्ती, जानें क्या है इस आशियाने में खास?

यह अपार्टमेंट कई शानदार सुविधाओं से लैस है। इसमें 5 बेडरूम हैं और हर बेडरूम को उसके मालिक की पसंद के अनुसार सजाया गया है।

घर में एक अलग बार, एक बड़ी छत और एक खुला लिविंग-डाइनिंग की जगह भी है। इसके साथ ही, एक कांच से बना घर भी है, जहां बैठकर सुकून से समय बिताया जा सकता है।

घर का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही आकर्षक है, जहां सफेद रंग के साथ गोल्ड और ग्रीन रंग की झलक देखने को मिलती है। इसमें एक मार्बल फिनिश वाली बालकनी भी है और एक डाइनिंग टेबल भी है, जिससे बाहर की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखता है।

इस बिल्डिंग में कपूर परिवार को एक प्राइवेट लिफ्ट लॉबी और 4 पार्किंग स्पॉट भी मिलेंगे।