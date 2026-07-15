जितेंद्र ने पुणे में खरीदी इतने करोड़ की संपत्ती, जानें क्या है इस आशियाने में खास?
अभिनेता जितेंद्र और उनके परिवार ने मुंबई की भागदौड़ से दूर वीकेंड बिताने के लिए एक नया आशियाना खरीदा है। उन्होंने पुणे के कीवले इलाके में 23वीं मंजिल पर एक शानदार 5 हजार वर्ग फुट का अपार्टमेंट लिया है।
इस संपत्ती की कीमत 6.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह घर मुंबई से उनके लिए वीकेंड पर सुकून पाने का ठिकाना बनेगा। इसके अलावा, काम के सिलसिले में पुणे आने पर यह उनके ऑफिस का काम भी देगा।
अपार्टमेंट में 5 बेडरूम के साथ हैं ये खास चीजें
यह अपार्टमेंट कई शानदार सुविधाओं से लैस है। इसमें 5 बेडरूम हैं और हर बेडरूम को उसके मालिक की पसंद के अनुसार सजाया गया है।
घर में एक अलग बार, एक बड़ी छत और एक खुला लिविंग-डाइनिंग की जगह भी है। इसके साथ ही, एक कांच से बना घर भी है, जहां बैठकर सुकून से समय बिताया जा सकता है।
घर का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही आकर्षक है, जहां सफेद रंग के साथ गोल्ड और ग्रीन रंग की झलक देखने को मिलती है। इसमें एक मार्बल फिनिश वाली बालकनी भी है और एक डाइनिंग टेबल भी है, जिससे बाहर की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखता है।
इस बिल्डिंग में कपूर परिवार को एक प्राइवेट लिफ्ट लॉबी और 4 पार्किंग स्पॉट भी मिलेंगे।
कपूर परिवार अभी भी मुंबई में ही रहेंगे
हालांकि, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कपूर परिवार मुंबई छोड़कर पुणे में रहने चले जाएंगे। वे अभी भी मुंबई में ही रहेंगे।
यह नया अपार्टमेंट सिर्फ वीकेंड की छुट्टियों के लिए और काम के सिलसिले में पुणे आने पर रुकने के लिए खरीदा गया है।