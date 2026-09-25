'फैमिली स्टोन' सीक्वल में डायने कीटन के बाद कौन?

फिल्म के इस सीक्वल में ज्यादातर पुराने कलाकार एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। इनमें रेचल मैकएडम्स, डर्मोट मुलरूनी, ल्यूक विल्सन, सारा जेसिका पार्कर और क्लेयर डेन्स जैसे नाम शामिल हैं।

फिल्म की कहानी में स्टोन परिवार क्रिसमस के मौके पर एक साथ आता है और पहली बार अपने पिता की नई पार्टनर (स्मार्ट) से मिलता है।

इस साल पतझड़ के मौसम में न्यूयॉर्क में इसकी शूटिंग शुरू होने की तैयारी है। निर्माताओं ने वादा किया है कि फिल्म में ढेर सारा प्यार और पारिवारिक भावनाएं देखने को मिलेंगी।