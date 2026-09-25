'फैमिली स्टोन' सीक्वल में डायने कीटन के बाद कौन?
जानी-मानी अभिनेत्री जीन स्मार्ट फिल्म 'द फैमिलीज स्टोन' से जुड़ गई हैं। इस फिल्म में वह दिवंगत डायने कीटोन की जगह ले रही हैं।
फिल्म की कहानी डायने कीटोन के किरदार सिबिल के निधन के 20 साल बाद शुरू होगी, जिसमें स्मार्ट क्रेग टी. नेल्सन की नई प्रेमिका के रूप में नजर आएंगी।
सर्चलाइट पिक्चर्स ने 23 सितंबर को जैसे ही इस खबर की आधिकारिक घोषणा की, फैंस ने इसका खुशी-खुशी स्वागत किया।
'द फैमिली स्टोन' की स्टारकास्ट की हुई वापसी
फिल्म के इस सीक्वल में ज्यादातर पुराने कलाकार एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। इनमें रेचल मैकएडम्स, डर्मोट मुलरूनी, ल्यूक विल्सन, सारा जेसिका पार्कर और क्लेयर डेन्स जैसे नाम शामिल हैं।
फिल्म की कहानी में स्टोन परिवार क्रिसमस के मौके पर एक साथ आता है और पहली बार अपने पिता की नई पार्टनर (स्मार्ट) से मिलता है।
इस साल पतझड़ के मौसम में न्यूयॉर्क में इसकी शूटिंग शुरू होने की तैयारी है। निर्माताओं ने वादा किया है कि फिल्म में ढेर सारा प्यार और पारिवारिक भावनाएं देखने को मिलेंगी।