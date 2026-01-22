एआर रहमान के समर्थन में उतरे जावेद जाफरी; बोले- दुनिया बदल गई, सोच भी बदल रही
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी अपनी आगामी फिल्म 'मायासभा: द हॉल ऑफ इल्यूजन' के प्रमोशन में व्यस्त हैं जो 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में, ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम का हिस्सा बने अभिनेता ने दिग्गज संगीतकार एआर रहमान द्वारा दिए गए सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर अपनी राय साझा की। जावेद ने संगीतकार का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री भी बदल रही है।
बयान
"हर चीज तेजी से बदल रही है"
IANS से बातचीत में जावेद ने कहा, "दुनिया की तरह इंडस्ट्री भी बदल रही है। डिजिटल और AI का दौर है। फैशन बदल रहा है, खान-पान बदल रहा है। मूल्य बदल रहे हैं। जाहिर है, सोच का तरीका भी बदल रहा है।" उन्होंने कहा, "मुझे पता चला कि जेनरेशन Z या अल्फा पीढ़ी के लोगों का ध्यान सिर्फ 6 सेकंड तक टिकता है। चैनल हैड कहते हैं कि अगर 6 सेकंड तक दर्शकको नहीं बांध पाए तो यह चला गया।"
प्रभाव
व्यावसायिक चिंताओं के बढ़ते प्रभाव पर जोर देते दिखे अभिनेता
उन्होंने आगे कहा, "हम इतनी तेजी से बदल रहे हैं। बस यही बात है। कुछ अवसर भी मिले हैं। आप एक कहानी को लंबे प्रारूप में सुना सकते हैं, लेकिन फिल्म में आपके पास सीमित समय होता है। विकल्प तो हैं, लेकिन साथ ही, व्यवसाय भी है।" BBC एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में, रहमान ने बॉलीवुड में हालिया वर्षों में कम नौकरी के अवसर मिलने की बात कही थी। उनके बयान पर कई फिल्मी सितारों ने नाराजगी जाहिर की।