एआर रहमान के समर्थन में उतरे जावेद जाफरी; बोले- दुनिया बदल गई, सोच भी बदल रही

बयान

"हर चीज तेजी से बदल रही है"

IANS से बातचीत में जावेद ने कहा, "दुनिया की तरह इंडस्ट्री भी बदल रही है। डिजिटल और AI का दौर है। फैशन बदल रहा है, खान-पान बदल रहा है। मूल्य बदल रहे हैं। जाहिर है, सोच का तरीका भी बदल रहा है।" उन्होंने कहा, "मुझे पता चला कि जेनरेशन Z या अल्फा पीढ़ी के लोगों का ध्यान सिर्फ 6 सेकंड तक टिकता है। चैनल हैड कहते हैं कि अगर 6 सेकंड तक दर्शकको नहीं बांध पाए तो यह चला गया।"