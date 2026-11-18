जावेद ने यह बात भी साफ की कि वह सोनिया का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करते हैं, भले ही वह कांग्रेस पार्टी के समर्थक न हों।

दिल्ली में हुए इस किताब के विमोचन कार्यक्रम में कई बड़े राजनीतिक चेहरे मौजूद थे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी शामिल थे।

हाल ही में जावेद ने मुस्लिम समुदाय में जरूरी सुधारों के बारे में भी खुलकर बात की है। इसके साथ ही, उन्होंने संगीतकार एआर रहमान के साथ मिलकर 'बंटवारा 1947' के लिए ऐसे गाने भी लिखे हैं, जिनमें बंटवारे के भावनात्मक असर को दिखाया गया है।