दुलकर सलमान का प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग काउच विवाद में फंसा, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
अभिनेता दुलकर सलमान एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। पहले 'ऑपरेशन नुमखोर' के तहत उनके कोच्चि स्थित घर पर ED ने छापा मारा था। ताजा मामला अभिनेता के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला की शिकायत के बाद दुलकर की प्रोडक्शन कंपनी कास्टिंग काउच के विवाद में फंस गई है। शिकायत में विशेष रूप से एसोसिएट डायरेक्टर धीनील बाबू का नाम लिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
आरोप
महिला ने लगाया मारपीट का आरोप
एशियानेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में कहा गया है कि डायरेक्टर धीनील ने कथित तौर पर महिला को वेफरर फिल्म्स प्रोडक्शन में काम देने के बहाने बुलाया था। महिला का दावा है कि उसे कंपनी के पनमपिल्ली नगर कार्यालय के पास एक बिल्डिंग में बुलाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की कोशिश की गई। धमकी दी गई कि अगर शिकायत की तो मलयालम इंडस्ट्री में काम नहीं देंगे। महिला ने शिकायत के साथ वॉयस नोट भी दिया है।
पलटवार
कंपनी ने शिकायत पर कही ये बात
उधर, शिकायत के बाद अभिनेता की कंपनी ने थेवारा पुलिस स्टेशन और FEFKA में घटना के संबंध में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि डायरेक्टर धीनील का कंपनी से कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने जोर दिया कि उत्पीड़न का प्रयास अनधिकृत था और इसका प्रोडक्शन हाउस से कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने आगे बताया कि कास्टिंग काउच के नाम पर वेफरर फिल्म्स की बदनामी रोकने के लिए धीनील के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी।