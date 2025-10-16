दुलकर सलमान का प्रोडक्शन हाउस विवाद में फंसा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@dqsalmaan)

दुलकर सलमान का प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग काउच विवाद में फंसा, जानिए पूरा मामला

लेखन ज्योति सिंह 10:38 am Oct 16, 202510:38 am

क्या है खबर?

अभिनेता दुलकर सलमान एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। पहले 'ऑपरेशन नुमखोर' के तहत उनके कोच्चि स्थित घर पर ED ने छापा मारा था। ताजा मामला अभिनेता के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला की शिकायत के बाद दुलकर की प्रोडक्शन कंपनी कास्टिंग काउच के विवाद में फंस गई है। शिकायत में विशेष रूप से एसोसिएट डायरेक्टर धीनील बाबू का नाम लिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।