जेसन संजय की 'सिग्मा' बॉक्स ऑफिस पर हुई धड़ाम, 4 दिन में कमाए महज इतने करोड़
निर्देशक के तौर पर जेसन संजय की पहली फिल्म 'सिग्मा' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है।
2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद, फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोमवार (5 अक्टूबर) को इसने सिर्फ 84 लाख रुपये कमाए, जो कि एक दिन पहले की कमाई से 44% कम है।
कुल मिलाकर, 'सिग्मा' ने पहले 4 दिनों में 6.19 करोड़ रुपये का कमाई की है।
'सिग्मा' की शुरुआती कमाई हुई इतनी
'सिग्मा' ने पूरे भारत में 1,813 शो के साथ 2.35 करोड़ रुपये की ठीक-ठाक शुरुआत की थी, लेकिन चौथे दिन तक दर्शकों की उपस्थिति तेजी से घटकर केवल 17.5% रह गई।
भले ही तेलुगु वर्जन ने तमिल वर्जन से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया (सोमवार (5 अक्टूबर) को 43 लाख रुपये बनाम 33 लाख रुपये), फिर भी वीकेंड के बाद दोनों में से कोई भी अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख पाया।
फिल्म की कहानी में सुंदीप किशन 'गुरु' नाम के एक शख्स का रोल निभा रहे हैं, जो अपनी पैसों की दिक्कतें दूर करने के लिए पॉडकास्ट शुरू करता है। यह विचार नया तो था, लेकिन दुख की बात यह है कि लंबे समय तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच नहीं पाया।