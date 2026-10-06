जेसन संजय की 'सिग्मा' बॉक्स ऑफिस पर हुई धड़ाम, 4 दिन में कमाए महज इतने करोड़

'सिग्मा' ने पूरे भारत में 1,813 शो के साथ 2.35 करोड़ रुपये की ठीक-ठाक शुरुआत की थी, लेकिन चौथे दिन तक दर्शकों की उपस्थिति तेजी से घटकर केवल 17.5% रह गई।

भले ही तेलुगु वर्जन ने तमिल वर्जन से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया (सोमवार (5 अक्टूबर) को 43 लाख रुपये बनाम 33 लाख रुपये), फिर भी वीकेंड के बाद दोनों में से कोई भी अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख पाया।

फिल्म की कहानी में सुंदीप किशन 'गुरु' नाम के एक शख्स का रोल निभा रहे हैं, जो अपनी पैसों की दिक्कतें दूर करने के लिए पॉडकास्ट शुरू करता है। यह विचार नया तो था, लेकिन दुख की बात यह है कि लंबे समय तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच नहीं पाया।