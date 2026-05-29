जानें कब रिलीज होगी मुख्यमंत्री विजय के बेटे जेसन संजय की पहली फिल्म 'सिग्मा'?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के बेटे जेसन संजय पहली बार निर्देशन की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। उनकी फिल्म 'सिग्मा' 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
यह फिल्म काफी मनोरंजक दिख रही है, जिसमें बड़े दांव वाली डकैती, एक्शन, कॉमेडी और खजाने की तलाश का रोमांचक मिश्रण देखने को मिलेगा।
फिल्म के टीजर से साफ है कि जेसन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत में ही भरपूर एडवेंचर परोस दिया है।
'सिग्मा' में ये सितारे आएंगे नजर
फिल्म 'सिग्मा' में फरिया अब्दुल्ला, राजू सुंदरम और संपत राज जैसे कलाकार एक साथ नजर आएंगे। इसका निर्माण सुबास्करन ने लाइका प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है और इसका संगीत थमन एस ने दिया है।
फिल्म को चेन्नई, थाईलैंड, थालकोना और सलेम में शूट किया गया है। फिलहाल, फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन में है और सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही है।
जेसन के लिए यह समय निजी तौर पर भी काफी खास है, क्योंकि उनके माता-पिता के तलाक के बाद वे और उनकी बहन अपनी मां के साथ रहने लगे हैं।