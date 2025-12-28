जाह्नवी कपूर और ध्रुव राठी विवाद क्या है? कहा- न बाप का डर, ना बॉलीवुड का

यूट्यूब स्टार ध्रुव राठी फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार मामला राजनीति नहीं, बल्कि बॉलीवुड और सोशल मीडिया से जुड़ा है। दरअसल, उनका नया वीडियो 'फेक ब्यूटी' थम्बनेल में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की पहले और बाद की फोटो का इस्तेमाल किए जाने के बाद इंटरनेट पर हंगामा मचा गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने ध्रुव को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ध्रुव ने नया वीडियो अपलोड कर करारा जवाब दिया है। क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं।

विवाद थम्बनेल में जाह्नवी की फोटो ने खड़ा किया विवाद ध्रुव का नया वीडियो आते ही यूट्यूब पर वायरल हो गया। इस वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्रियों की प्लास्टिक सर्जरी पर चर्चा की थी, लेकिन थम्बनेल में जाह्नवी कपूर की तस्वीर लगाने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग इसे इस तरह जोड़ने लगे कि जैसे ध्रुव ने जानबूझकर ने जाह्नवी को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बांग्लादेशी हिंदुओं पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया था। इसे लेकर इंटरनेट पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई।

प्रतिक्रिया ध्रुव ने दिया ट्राेलर्स को जवाब जैसे ही विवाद बढ़ा, ध्रुव ने तुरंत एक नया वीडियो जारी कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और साफ कर दिया कि वो किसी से नहीं डरते। ध्रुव ने अपने वीडियो की शुरुआत उस वायरल पोस्ट को दिखाकर की, जिसने इस विवाद को हवा दी थी। उस पोस्ट में लिखा गया था, 'जागो हिंदुओं! जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ पोस्ट किया, लेकिन ध्रुव ने इसके बजाय उनकी सुंदरता पर सवाल उठाते हुए वीडियो बना दिया।'

गुस्सा "भगवान ने दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?" ध्रुव बोले, "भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब, जो लोग भाजपा के IT सेल वाले पोस्ट डालते रहेंगे, क्या तुम उस पर अंधा विश्वास करते रहोगे? उन्होंने समय का उदाहरण देते हुए कहा, "पहली बात तो ये कि जिस दिन जाह्नवी ने पोस्ट किया, उसी दिन मैंने आधे घंटे का वीडियो डाल दिया। क्या ये संभव है कि इतने कम समय में स्क्रिप्ट लिखकर, शूट और एडिट करके वीडियो अपलोड कर दिया जाए?"

दो टूक मैं किसी से नहीं डरता- ध्रुव ध्रुव यहीं नहीं रुके। उन्होंने ट्रोलर्स को सीधी चुनौती देते हुए कहा, "मैंने खुद बांग्लादेशी हिंदुओं पर रील बनाई थी तो मैं उसी चीज को लेकर दूसरे की आलोचना क्यों करूंगा? पूरे वीडियो में मैंने जाह्नवी से कोई सवाल नहीं किया है मैं उन लोगों की तरह नहीं, जो किसी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधे। मुझे जो कहना होता है, मैं सीधे मुंह पर कहता हूं। न मैं तुम्हारे पापा से डरता हूं, ना ही किसी बॉलीवुड सेलेब्रिटी से।"