जाह्नवी कपूर ने तिरुमाला मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद

जाह्नवी कपूर जन्मदिन पर नंगे पैर पहुंची तिरुमाला मंदिर, दिल जीत लेगा वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Mar 06, 2026
02:54 pm
क्या है खबर?

जाह्नवी कपूर 6 मार्च को अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं। हर साल की तरह, इस बार भी अभिनेत्री आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आया है जिसमें जाह्नवी को नंगे पैर 3,500 सीढ़ियां चढ़कर इस कठिन यात्रा को पार करते हुए देखा जा सकता है। उनके भक्ति भाव को देखकर फैंस का दिल भी पिघल गया है। वह उनकी उदारता की तारीफ करते नहीं थक रहे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

यात्रा

11 किमी की अध्यात्मिक यात्रा करके मंदिर पहुंची जाह्नवी

ANI द्वारा जारी वीडियो में, जाह्नवी को पारंपरिक कपड़ों में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते देखा जा सकता है। लगभग 11 किमी लंबी अध्यात्मिक यात्रा के दौरान, उनके साथ उनकी मौसी, अभिनेत्री माहेश्वरी भी माैजूद रहीं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद, जाह्नवी ने मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालुओं के साथ बातचीत की, और वापस लौटने से पहले सेल्फी भी खिंचवाई। काम की बात करें, तो जाह्नवी 'पेड्‌डी' में दिखेंगी। राम चरण अभिनीत यह फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होगी।

