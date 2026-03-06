जाह्नवी कपूर ने तिरुमाला मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद

जाह्नवी कपूर जन्मदिन पर नंगे पैर पहुंची तिरुमाला मंदिर, दिल जीत लेगा वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 02:54 pm Mar 06, 202602:54 pm

क्या है खबर?

जाह्नवी कपूर 6 मार्च को अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं। हर साल की तरह, इस बार भी अभिनेत्री आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आया है जिसमें जाह्नवी को नंगे पैर 3,500 सीढ़ियां चढ़कर इस कठिन यात्रा को पार करते हुए देखा जा सकता है। उनके भक्ति भाव को देखकर फैंस का दिल भी पिघल गया है। वह उनकी उदारता की तारीफ करते नहीं थक रहे।