जान्हवी कपूर का बर्फीले पहाड़ों में शूटिंग का अनुभव, नए प्रोजेक्ट का दिया बड़ा हिंट
मनोरंजन
जान्हवी कपूर ने एक अज्ञात लोकेशन पर हुए अपने हालिया शूट की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ साझा की हैं।
इन तस्वीरों में दिख रहा सपनों जैसा बैकग्राउंड जान्हवी की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है।
बर्फीले शूट के बाद जान्हवी ने नए प्रोजेक्ट का दिया हिंट
अपने अनुभव को साझा करते हुए जान्हवी ने लिखा, "मैं अभी भी ठंड से सुन्न हूं, लेकिन हमने जो शूट किया है, उसे लेकर मैं अंदर से बहुत खुश और गर्म महसूस कर रही हूं।"
हालांकि, उन्होंने अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, पर ये बर्फीली तस्वीरें जरूर इस बात का इशारा कर रही हैं कि कुछ बहुत खास दर्शकों के सामने आने वाला है।
जान्हवी आखिरी बार 'पेड्डी' में दिखी थीं
जान्हवी आजकल अपने कामों में काफी बिजी हैं। उन्हें हाल ही में फिल्म 'पेड्डी' में देखा गया था।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2118289469917069325