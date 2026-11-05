जान्हवी कपूर का बर्फीले पहाड़ों में शूटिंग का अनुभव, नए प्रोजेक्ट का दिया बड़ा हिंट

अपने अनुभव को साझा करते हुए जान्हवी ने लिखा, "मैं अभी भी ठंड से सुन्न हूं, लेकिन हमने जो शूट किया है, उसे लेकर मैं अंदर से बहुत खुश और गर्म महसूस कर रही हूं।"

हालांकि, उन्होंने अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, पर ये बर्फीली तस्वीरें जरूर इस बात का इशारा कर रही हैं कि कुछ बहुत खास दर्शकों के सामने आने वाला है।