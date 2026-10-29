जाह्नवी कपूर ने 'पेड्डी' विवाद पर प्रतिक्रिया दी

'पेड्डी' विवाद पर जाह्नवी कपूर बोलीं- मेरे किरदार के साथ जो हुआ, उसकी शर्मिंदगी हमेशा रहेगी

लेखन ज्योति सिंह 10:22 am Oct 29, 202610:22 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' के 9 वें सीजन के ताजा एपिसोड में जाह्नवी कपूर ने अपनी फिल्म 'पेड्डी' के विवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने माना कि फिल्म में उनके किरदार को जिस तरह से पेश किया गया, वह गलत था और उन्हें इसका जिंदगी भर पछतावा रहेगा। जाह्नवी ने यह भी कहा कि फिल्म में उनके किरदार 'अचियम्मा' और उनके शरीर को जरूरत से ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया था। एक ऐसी कहानी दिखाई गई जो यौन हमले को बढ़ावा देती है।