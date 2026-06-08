292 करोड़ कमाने के बाद भी 'पेड्डी' में बड़ा बदलाव, दर्शकों की खातिर निर्देशक ने क्यों लिया यह अहम फैसला? मनोरंजन Jun 08, 2026

राम चरण और जाह्नवी कपूर की नई फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसने सिर्फ 4 दिनों में दुनिया भर में 292.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

यह फिल्म 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश की कहानी बताती है। इसमें राम 'पेड्डी' नाम के एक स्थानीय क्रिकेटर का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने गांव को सम्मान दिलाने के लिए लड़ता है।