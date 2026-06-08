292 करोड़ कमाने के बाद भी 'पेड्डी' में बड़ा बदलाव, दर्शकों की खातिर निर्देशक ने क्यों लिया यह अहम फैसला?
राम चरण और जाह्नवी कपूर की नई फिल्म 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसने सिर्फ 4 दिनों में दुनिया भर में 292.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
यह फिल्म 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश की कहानी बताती है। इसमें राम 'पेड्डी' नाम के एक स्थानीय क्रिकेटर का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने गांव को सम्मान दिलाने के लिए लड़ता है।
'पेड्डी' ने भारत में 5वें दिन कमाए इतने करोड़
हालांकि, जाह्नवी के किरदार से जुड़े कुछ दृश्यों को लेकर दर्शकों ने चिंता जताई थी, लेकिन 'पेड्डी' लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है।
5 दिनों में इसने भारत में 1.16 करोड़ रुपये की कमाई की है और फिलहाल देश भर के 2,200 से ज्यादा सिनेमाघरों में चल रही है।
फिल्म में संघर्ष और समाज को ऊपर उठाने के इसके विषय दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं।
सहमति दृश्यों को लेकर 'पेड्डी' के निर्देशक ने लिया फैसला
फिल्म में सहमति और रिश्तों को दिखाए जाने के तरीके पर दर्शकों की आलोचना के बाद, निर्देशक बुची बाबू सना ने एक अहम घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि दर्शकों की चिंताओं को दूर करने के लिए वे उन दृश्यों को एडिट करेंगे। उनका यह कदम दिखाता है कि वे दर्शकों की बात सुन रहे हैं और चाहते हैं कि सभी दर्शक फिल्म से जुड़े रहें।