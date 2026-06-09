फिल्म 'लग जा गले' पर आया अपडेट

टाइगर श्राॅफ-जाह्नवी कपूर और लक्ष्य की फिल्म 'लग जा गले' कब होगी रिलीज? आ गया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:13 pm Jun 09, 202602:13 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ, जाह्नवी कपूर और लक्ष्य की तिकड़ी पहली बार फिल्मी पर्दे पर साथ आने वाली है। उनकी चर्चित फिल्म 'लग जा गले' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। फिल्म के निर्देशक राज मेहता हैं, जिन्हें 'गुड न्यूज' , 'जुग जुग जीयो' और 'सेल्फी' जैसी सफल फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। 'लग जा गले' के साथ, मेहता एक्शन से भरपूर शैली में कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं।