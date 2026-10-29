क्या जाह्नवी कपूर ने 'कॉफी विद करण' में तारा सुतारिया पर साधा निशाना? वायरल हुई यह टिप्पणी
जाह्नवी कपूर हाल ही में 'कॉफी विद करण' शो में आई थीं, जिसके बाद वह विवादों में घिर गईं। शो में उन्होंने मजाक में वीर पहाड़िया से कहा था, "उसे कभी किसी कंसर्ट में मत ले जाना।"
कई लोगों ने जाह्नवी की इस बात को तारा सुतारिया पर कसा गया तंज माना। बता दें कि तारा पिछले साल मुंबई के एक शो में एपी ढिल्लों के साथ खूब वायरल हुई थीं।
इस बयान के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय बंट गई। कुछ दर्शकों ने इसे एक हल्का-फुल्का मजाक समझा, तो कुछ ने इसे पूरी तरह गैर-जरूरी बताया।
जाह्नवी की टिप्पणी पर मिली ऐसी प्रतिक्रिया
जाह्नवी की इस टिप्पणी पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों को लगा कि जाह्नवी बेवजह दूसरी महिला को नीचा दिखा रही हैं।
एक यूजर ने तो यह तक कह दिया, "दूसरी महिला को नीचा क्यों दिखाना? यह तो वाकई शर्मनाक है।"
वहीं, एक और यूजर का मानना था कि जाह्नवी सिर्फ शो में हैम्पर जीतना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। कुल मिलाकर, इस टिप्पणी पर ऑनलाइन मिली-जुली राय सामने आई।