क्या जाह्नवी कपूर ने 'कॉफी विद करण' में तारा सुतारिया पर साधा निशाना? वायरल हुई यह टिप्पणी

जाह्नवी कपूर हाल ही में 'कॉफी विद करण' शो में आई थीं, जिसके बाद वह विवादों में घिर गईं। शो में उन्होंने मजाक में वीर पहाड़िया से कहा था, "उसे कभी किसी कंसर्ट में मत ले जाना।"

कई लोगों ने जाह्नवी की इस बात को तारा सुतारिया पर कसा गया तंज माना। बता दें कि तारा पिछले साल मुंबई के एक शो में एपी ढिल्लों के साथ खूब वायरल हुई थीं।

इस बयान के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय बंट गई। कुछ दर्शकों ने इसे एक हल्का-फुल्का मजाक समझा, तो कुछ ने इसे पूरी तरह गैर-जरूरी बताया।