निर्देशक ने 'जना नायकन' के रीमेक पर की बात, जानिए क्या बोले?

विनायक ने समझाया कि उन्होंने फिल्म के पहले भाग में मूल कहानी का करीब 60 फीसदी हिस्सा रखा है, लेकिन दूसरे भाग में राजनीति और लोकतंत्र जैसी नई चीजें जोड़कर कहानी में कई बदलाव किए हैं।

इस फिल्म को बनाने की शुरुआत तब हुई, जब विजय को इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय पसंद आया और उन्होंने इसे अपने अंदाज में ढालने का फैसला किया।

फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बाईजू और गौतम वासुदेव मेनन भी नजर आएंगे।