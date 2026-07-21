निर्देशक ने 'जना नायकन' के रीमेक पर की बात, जानिए क्या बोले?
मनोरंजन
विजय की अगली बड़ी फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह कोई साधारण रीमेक नहीं है।
निर्देशक एच. विनायक ने बताया कि यह फिल्म तेलुगु ब्लॉकबस्टर 'भगवान्त केसरी' से सिर्फ आधे हिस्से तक प्रेरित है। तमिल दर्शकों के लिए इसमें कई नए मोड़ भी जोड़े गए हैं।
'जना नायकन' में 60 फीसदी मूल कहानी बरकरार
विनायक ने समझाया कि उन्होंने फिल्म के पहले भाग में मूल कहानी का करीब 60 फीसदी हिस्सा रखा है, लेकिन दूसरे भाग में राजनीति और लोकतंत्र जैसी नई चीजें जोड़कर कहानी में कई बदलाव किए हैं।
इस फिल्म को बनाने की शुरुआत तब हुई, जब विजय को इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय पसंद आया और उन्होंने इसे अपने अंदाज में ढालने का फैसला किया।
फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बाईजू और गौतम वासुदेव मेनन भी नजर आएंगे।