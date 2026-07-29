फिल्मों का बाॅक्स ऑफिस कलेक्शन

बाॅक्स ऑफिस पर 'जन नायकन' का जलवा बरकरार, 6 दिनों में कर ली इतनी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Jul 29, 202609:35 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' बाॅक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बन चुकी है। वीकेंड पर शानदार जलवा दिखाने और दर्शकों का मन मोहने के बाद, इसने दैनिक कमाई से भी निर्माताओं को मालामाल करना शुरू कर दिया है। इस सफलता का एक कारण विजय की आखिरी फिल्म होना भी है, जिसे देखने का मौका लोग खोना नहीं चाहते। दूसरी ओर, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' भी सिनेमाघरों में अपना दमदार प्रदर्शन दिखा रही है।