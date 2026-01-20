'जन नायकन' निर्माताओं को राहत नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
लेखन ज्योति सिंह
Jan 20, 2026 04:59 pm
क्या है खबर?
थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के लिए रिलीज का रास्ता साफ होते नहीं दिख रहा है। 20 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से संबंधित मामले पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों पक्षों का तर्क सुना। कई घंटे तक चली इस सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अगली तारीख का उल्लेख नहीं किया है।
BREAKING: Chief Justice Bench of Madras High Court has reserved orders for #JanaNayagan CBFC case without mentioning a date. Postponed. pic.twitter.com/XZEuDmtomj— LetsCinema (@letscinema) January 20, 2026