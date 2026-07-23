'जन नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई

'जन नायकन' की रिलीज से दर्शक में उत्साह, सिनेमाघर खचाखच भरे; पटाखे फोड़कर मचाया जश्न

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Jul 23, 202610:11 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व अभिनेता थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार रिलीज हो गई। कई महीने के लंबे इंतजार के बाद, फिल्म ने 23 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दी, जिससे दर्शकों की खुशी देखने लायक रही। बेंगलुरु के सिनेमाघरों में विजय को स्क्रीन पर देखकर दर्शक खुशी से झूम उठे और अभिनेता का भव्य स्वागत किया। लोगों ने पटाखे व आतिशबाजी करके फिल्म की रिलीज का जश्न मनाया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।