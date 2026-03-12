'जन नायकन' को एक और झटका

'जन नायकन' को एक और झटका, 120 करोड़ की डील से OTT ने खींच लिए हाथ

लेखन ज्योति सिंह 05:45 pm Mar 12, 202605:45 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय के लिए 2026 बेहद मुश्किल भरा साबित होता दिख रहा है। एक ओर अभिनेता निजी जिंदगी में उपजे संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने चेन्नई की अदालत में तलाक की अर्जी दी है। दूसरी तरफ, सेंसर बोर्ड के पचड़े में फंसी उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' ईद का चांद बनती जा रही है। अब ताजा खबर है कि फिल्म को कथित तौर पर 120 करोड़ रुपये का नुकसान भी उठाना पडे़गा।