LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'जन नायकन' ने बढ़ाई निर्माताओं की टेंशन, रिलीज के लिए इन तारीखों पर टिकी नजर
'जन नायकन' ने बढ़ाई निर्माताओं की टेंशन, रिलीज के लिए इन तारीखों पर टिकी नजर
'जन नायकन' की रिलीज को लेकर बन रही ये योजना

'जन नायकन' ने बढ़ाई निर्माताओं की टेंशन, रिलीज के लिए इन तारीखों पर टिकी नजर

लेखन ज्योति सिंह
Jan 22, 2026
05:33 pm
क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' कानूनी विवादों में फंसकर रिलीज के लिए तरस रही है। 9 जनवरी को आने वाली इस फिल्म को न तो पोंगल में रिलीज का सुख मिल पाया और न गणतंत्र दिवस पर ऐसा होते दिख रहा है। 20 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के विवाद पर सुनवाई तो की, लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया। ऐसे में निर्माता फिल्म की रिलीज को लेकर नई योजना बना रहे हैं।

उम्मीद

फरवरी पर टिकी निर्माताओं की उम्मीदें

सेंसर से प्रमाण पत्र न मिलने के कारण 'जन नायकन' गणतंत्र दिवस की छुट्‌टी का फायदा उठाने से चूक गई, क्योंकि अदालत की संभावित सुनवाई की तारीख 27 जनवरी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सिनेमाघर मालिक और प्रदर्शक 6 फरवरी या 13 फरवरी की तारीख से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि इन तारीखों पर कोई बड़ी रिलीज की उम्मीद नहीं है। ऐसे में विजय की आखिरी फिल्म को घरेलू और विदेशी बाजारों में भरपूर फायदा मिल सकता है।

रिलीज

'जन नायकन' का जल्द से जल्द रिलीज होना जरूरी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में 'जन नायकन' की रिलीज में काफी कम समय बचा है। खबरों के मुताबिक, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) फरवरी के तीसरे हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चूकि विजय और उनकी पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) चुनाव लड़ने जा रही है। निर्माताओं को संदेह है कि आचार संहिता लागू लागू होने से फिल्म की स्क्रीनिंग में रोक लग सकती है। इसलिए इसे फरवरी तक रिलीज किया जाना बेहद जरूरी है।

Advertisement