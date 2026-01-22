'जन नायकन' की रिलीज को लेकर बन रही ये योजना

'जन नायकन' ने बढ़ाई निर्माताओं की टेंशन, रिलीज के लिए इन तारीखों पर टिकी नजर

लेखन ज्योति सिंह 05:33 pm Jan 22, 202605:33 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' कानूनी विवादों में फंसकर रिलीज के लिए तरस रही है। 9 जनवरी को आने वाली इस फिल्म को न तो पोंगल में रिलीज का सुख मिल पाया और न गणतंत्र दिवस पर ऐसा होते दिख रहा है। 20 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के विवाद पर सुनवाई तो की, लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया। ऐसे में निर्माता फिल्म की रिलीज को लेकर नई योजना बना रहे हैं।