थलापति विजय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 'जन नायकन' की रिलीज फिर अधर में लटकी

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Jan 15, 202611:31 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 9 जनवरी को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब अपनी ही रिलीज के लिए तरस रही है। ताजा जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 'जन नायकन' को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने निर्माताओं की याचिका खारिज करते हुए उन्हें मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को यह निर्देश 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिया है।