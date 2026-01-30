'जन नायकन' हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी फंसेगी? सेंसर बोर्ड ने बिछाया जाल

कदम हाई कोर्ट के फैसले के बाद CBFC ने सुप्रीम कोर्ट में डाली कैविएट सेंसर बोर्ड ने सिंगल जज के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। 27 जनवरी को डिवीजन बेंच ने CBFC की अपील स्वीकार करते हुए सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद निर्माता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसे देखते हुए CBFC ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है।

प्रभाव कैविएट का असर कैविएट दाखिल होने के बाद अगर फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अदालत कोई भी सुनवाई करने या फैसला सुनाने से पहले CBFC को नोटिस देगी। मतलब ये कि कोर्ट बिना CBFC की दलीलें सुने फिल्म को सर्टिफिकेट देने या रिलीज करने का आदेश नहीं दे सकेगा। इससे निर्माताओं को तुरंत राहत मिलने की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। एक बार कैविएट दाखिल होने के बाद यह आमतौर पर 90 दिनों तक प्रभावी रहती है।

कारण सेंसर बोर्ड ने क्यों रोकी फिल्म? सेंसर बोर्ड की जांच समिति के एक सदस्य ने फिल्म पर गंभीर आपत्ति जताई थी। आरोप है कि फिल्म में भारतीय सेना को गलत तरीके से दिखाया गया है और कुछ दृश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड का मानना है कि कुछ सीन और डायलॉग धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं। इसी वजह से CBFC ने इन दृश्यों में कट्स का सुझाव दिया था।

