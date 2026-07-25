बॉक्स ऑफिस: फिल्म 'जन नायकन' की कमाई में दूसरे ही दिन 50 प्रतिशत की भारी गिरावट
क्या है खबर?
थलापति विजय की बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। समीक्षकों और दर्शकों की ओर से मिले-जुले और नकारात्मक रिव्यू का असर अब फिल्म की कमाई पर भी साफ देखने को मिल रहा है। दूसरे ही दिन इसके कारोबार में 50 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि इसके बावजूद 'जन नायकन' शुरुआती 2 दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है।
कमाई
दूसरे ही दिन 50 प्रतिशत लुढ़की विजय की 'जन नायकन
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, विजय की फिल्म ने पहले दिन भारत में 42.70 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण दूसरे दिन इसकी कमाई में 50.5 प्रतिशत की गिरावट आई।
पहले शुक्रवार यानी दूसरे दिन 'जन नायकन' ने 12,190 शो से 21.15 करोड़ का किया। इसके साथ ही फिल्म ने भारत में कुल 63.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई इसके तमिल वर्जन से हुई है।
आयोजन
प्रशंसकों ने मनाया बड़ा जश्न
फैंस को विजय की इस आखिरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और उन्होंने इसका जश्न बेहद भव्य तरीके से मनाया।
चेन्नई के वुडलैंड्स और कैसीनो जैसे सिनेमाघरों में खास सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
लेजर शो और ढोल-नगाड़ों की थाप पर फैंस जमकर नाचे। पहले दिन के शोज में थिएटर सीटियों और तालियों से गूंज उठे।
यहां तक कि अभिनेता रवि मोहन भी प्रशंसकों के साथ जश्न में शामिल हुए।
कहानी
जानें विजय की 'जन नायकन' की कहानी
एच विनोथ के निर्देशन में बनी 'जन नायकन' की कहानी 'वेट्री' (विजय) की है, जो जेल में सजा काट रहा है। वहां उसकी दोस्ती जेल वार्डन से होती है और वो उनकी बेटी विजी की जिम्मेदारी लेता है।
वेट्री विजी का डर दूर कर उसे सेना में जाने का सपना पूरा करने में मदद करता है। तभी उसके रहस्यमयी अतीत से खतरनाक 'जॉन हिमलर' (बॉबी देओल) की एंट्री होती है, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है।
रिलीज
पहले इसी साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी फिल्म
फिल्म में विजय के अलावा ममिता बैजू, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में हैं।
ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के बीच चल रहे विवादों के कारण इसकी रिलीज कई महीनों टल गई।
हालांकि, आखिरकार सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने और सभी कानूनी अड़चनों को पार करने के बाद फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों तक पहुंच सकी।