'जन नायकन' ने दूसरे दिन की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस: फिल्म 'जन नायकन' की कमाई में दूसरे ही दिन 50 प्रतिशत की भारी गिरावट

लेखन नेहा शर्मा 10:03 am Jul 25, 202610:03 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की बतौर अभिनेता उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। समीक्षकों और दर्शकों की ओर से मिले-जुले और नकारात्मक रिव्यू का असर अब फिल्म की कमाई पर भी साफ देखने को मिल रहा है। दूसरे ही दिन इसके कारोबार में 50 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि इसके बावजूद 'जन नायकन' शुरुआती 2 दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है।