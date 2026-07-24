बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही छाई 'जन नायकन', पहले दिन हुई छप्परफाड़ कमाई

सैकनिल्क से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, विजय की फिल्म ने ओपनिंग डे पर कुल 41 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया है।

इसमें सबसे बड़ा योगदान तमिल भाषा का है, जिसमें फिल्म ने 36.50 करोड़ रुपये जुटाए। तेलुगु भाषा से फिल्म का कलेक्शन 2.75 करोड़ रुपये रहा है, जबकि हिंदी पट्‌टी में इसने 1.75 करोड़ रुपये कमाए हैं।

'जन नायकन' ने विश्वस्तर पर कुल 78.27 करोड़ रुपये (भारत में 48.27 करोड़, विदेशों में 30 करोड़) का ग्रॉस कलेक्शन किया है।