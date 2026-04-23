'जन नायकन' लीक मामला: तमिलनाडु पुलिस ने 3 और को दबोचा, अब तक 9 गिरफ्तार
थलापति विजय की नई फिल्म 'जन नायकन' ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे फिल्म से जुड़े लोग काफी परेशान हैं। अभिनेत्री ममिता बैजू ने बताया कि शुरुआत में उन्हें यह खबर सच नहीं लगी, लेकिन जब उनके भाई ने इसकी पुष्टि की, तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में बहुत लोगों के सपने और कड़ी मेहनत लगी है, इसलिए उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इस लीक ने पूरे दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में यह चिंता भी बढ़ा दी है कि पाइरेसी किस तरह से सभी को नुकसान पहुंचाती है।
'जन नायकन' के लिए और गिरफ्तारियां, स्टूडियो की चेतावनी
तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने फिल्म फुटेज लीक करने के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक फ्रीलांस असिस्टेंट एडिटर भी शामिल है। अब इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 9 हो गई है, वहीं 'जन नायकन' बनाने वाली कंपनी केवीएन प्रोडक्शंस ने चेतावनी दी है कि कोई भी इन लीक हुए क्लिप्स को शेयर या डिस्ट्रीब्यूट न करे। वे अपने काम को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं।