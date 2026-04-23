'जन नायकन' लीक मामला: तमिलनाडु पुलिस ने 3 और को दबोचा, अब तक 9 गिरफ्तार मनोरंजन Apr 23, 2026

थलापति विजय की नई फिल्म 'जन नायकन' ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे फिल्म से जुड़े लोग काफी परेशान हैं। अभिनेत्री ममिता बैजू ने बताया कि शुरुआत में उन्हें यह खबर सच नहीं लगी, लेकिन जब उनके भाई ने इसकी पुष्टि की, तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में बहुत लोगों के सपने और कड़ी मेहनत लगी है, इसलिए उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इस लीक ने पूरे दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में यह चिंता भी बढ़ा दी है कि पाइरेसी किस तरह से सभी को नुकसान पहुंचाती है।