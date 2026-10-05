'मैन ऑफ टुमॉरो' अभी दूर, जेम्स गन ने शुरू कर दिया एक और बड़ा प्रोजेक्ट
जेम्स गन ने अपनी अगली फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर एक छोटा-सा इशारा दिया है। थ्रेड्स पर एक यूजर ने जब उनसे पूछा कि 'मैन ऑफ टुमॉरो' के बाद वह क्या करेंगे, तो गन ने थ्रेड्स पर ही जवाब दिया कि वह "पहले से ही इसमें लगे हुए हैं" और एक और फिल्म पर काम कर रहे हैं।
यह सब तब हो रहा है, जब 'मैन ऑफ टुमॉरो' का असेंबली कट अब बनकर तैयार हो गया है और उसकी रिलीज का इंतजार है। उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह नया प्रोजेक्ट DC से जुड़ा है या नहीं, इसलिए फैंस अब अटकलें लगा रहे हैं।
'सुपरगर्ल' के फ्लॉप होने के बाद DC की योजनाओं में बदलाव
हाल के दिनों में DC फिल्म्स को कई झटके लगे हैं। 'सुपरगर्ल' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और पहले घोषित हुए कई प्रोजेक्ट्स को या तो रोक दिया गया है या फिर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
इन सबके बावजूद, गन की 'मैन ऑफ टुमॉरो' अगले साल रिलीज होने वाली है, 'क्लेफेस' 2 हफ्तों में आ रही है और 'क्रिएचर कमांडोस सीजन 2' साल 2027 में रिलीज होगी।
फिलहाल, हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि गन आगे क्या कमाल करने वाले हैं।