'मैन ऑफ टुमॉरो' अभी दूर, जेम्स गन ने शुरू कर दिया एक और बड़ा प्रोजेक्ट

जेम्स गन ने अपनी अगली फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर एक छोटा-सा इशारा दिया है। थ्रेड्स पर एक यूजर ने जब उनसे पूछा कि 'मैन ऑफ टुमॉरो' के बाद वह क्या करेंगे, तो गन ने थ्रेड्स पर ही जवाब दिया कि वह "पहले से ही इसमें लगे हुए हैं" और एक और फिल्म पर काम कर रहे हैं।

यह सब तब हो रहा है, जब 'मैन ऑफ टुमॉरो' का असेंबली कट अब बनकर तैयार हो गया है और उसकी रिलीज का इंतजार है। उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह नया प्रोजेक्ट DC से जुड़ा है या नहीं, इसलिए फैंस अब अटकलें लगा रहे हैं।