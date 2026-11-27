'गुल्लक' से मशहूर जमील खान ने हाल ही में सूरज बड़जात्या के साथ अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' पर काम करने को लेकर बात की है।

उन्होंने सूरज को 'एक सच्चे सज्जन और बेहद प्यारे, ख्याल रखने वाले और सम्मानजनक व्यक्ति' बताया।

साथ ही, उन्होंने सूरज की इस बात की भी तारीफ की कि वह सेट पर हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते थे। सूरज ने जमील को मुश्किल डायलॉग बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर भी ऑफर किया, लेकिन जमील ने इसे विनम्रता से मना कर दिया।

उन्होंने बताया कि थिएटर का बैकग्राउंड होने के कारण उन्हें पटकथा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती।