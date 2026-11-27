जमील खान ने ठुकराया सूरज बड़जात्या का ये ऑफर, 'ये प्रेम मोल लिया' के सेट पर क्या हुआ था?
'गुल्लक' से मशहूर जमील खान ने हाल ही में सूरज बड़जात्या के साथ अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' पर काम करने को लेकर बात की है।
उन्होंने सूरज को 'एक सच्चे सज्जन और बेहद प्यारे, ख्याल रखने वाले और सम्मानजनक व्यक्ति' बताया।
साथ ही, उन्होंने सूरज की इस बात की भी तारीफ की कि वह सेट पर हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते थे। सूरज ने जमील को मुश्किल डायलॉग बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर भी ऑफर किया, लेकिन जमील ने इसे विनम्रता से मना कर दिया।
उन्होंने बताया कि थिएटर का बैकग्राउंड होने के कारण उन्हें पटकथा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती।
'ये प्रेम मोल लिया' की ये है स्टार कास्ट
करीब एक दशक बाद सूरज इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म कल यानी 27 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है।
राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स ने मिलकर इसे बनाया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है।
फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और खुद जमील खान भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।