लॉक अप में माधुरी जैन का चौंकाने वाला बयान: 'गरीबों के बच्चे गरीबी बढ़ाते हैं', भड़की जनता! मनोरंजन Jul 05, 2026

मशहूर बिजनेसवुमन और अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ने नेटफ्लिक्स इंडिया के शो 'लॉक अप: सच या सजा' में एक ऐसा बयान दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है।

शो में तीसरा बच्चा न करने के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने परिवार नियोजन को सीधेतौर पर पैसे और संपत्ति से जोड़ दिया। माधुरी जैन ने कहा कि परिवार नियोजन हमेशा इंसान की आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, "जितने अमीर लोगों के बच्चे होंगे, उतनी ही दौलत बढ़ेगी और जितने गरीब लोगों के बच्चे होंगे, उतनी ही गरीबी बढ़ेगी।" उनके इस बेबाक बयान को लेकर अब लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।