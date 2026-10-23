रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड, एक हफ्ते में कमाए इतने करोड़

इस फिल्म में रजनीकांत के साथ, उनकी पहली फिल्म के निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है।

राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मोहनलाल, शिवा राजकुमार और मिर्ना जैसे जाने-पहचाने चेहरे अपनी पुरानी भूमिकाओं में लौट रहे हैं।

वहीं, इस बार विद्या बालन, एस जे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु और जतिन सार्ना भी फिल्म में शामिल हुए हैं।

सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में हर तरफ बड़े-बड़े सितारे देखने को मिल रहे हैं।