संजय लीला भंसाली-केतन मेहता आए साथ, 'जय सोमनाथ' से जीवंत करेंगे सोमनाथ मंदिर का इतिहास

इतिहास

पर्दे पर दिखेगा 1,000 साल पुराना इतिहास

भंसाली और मेहता ने 'जय सोमनाथ' के लिए हाथ मिलाया है। यह फिल्म ईस्वी सन 1025-1026 की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को दोबारा जीवंत करेगी, जब गजनी के महमूद ने गुजरात के प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा था। यह फिल्म उस आक्रमण के ठीक 1,000 साल पूरे होने के मौके पर आ रही है, जो भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर माना जाता है। कहानी मंदिर के बार-बार होने वाले पुनरुत्थान की प्रेरक गाथा को दिखाएगी।