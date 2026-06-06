'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर के किरदार पर आक्रोश, चौतरफा घिरे निर्देशक ने माना अपना दोष

विवाद की वजह

जाह्नवी के 'कामुक चित्रण' पर विवाद

निर्देशक ने फिल्म में जाह्नवी के किरदार को अत्यधिक कामुक तरीके से दिखाए जाने पर हो रही आलोचना के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। विवाद फिल्म के उन दृश्यों को लेकर है, जिनमें जाह्नवी के किरदार 'अचियम्मा' को दिखाने के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ संवादों में उत्पीड़न, छेड़छाड़ और बिना सहमति जैसी गंभीर बातों को सामान्य रूप में पेश किए जाने पर भी दर्शकों ने आपत्ति जताई है।