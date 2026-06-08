'पेड्‌डी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'पेड्‌डी' की चौथे दिन तूफानी कमाई, 150 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल हुई फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Jun 08, 202609:30 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेड्‌डी' बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कलेक्शन कर रही है। वीकेंड पर इसने न सिर्फ भारतीय दर्शकों को अपनी ओर खींचा, बल्कि 150 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह भी पक्की कर ली। महज 4 दिन के अंदर इस उपलब्धि को हासिल करने से फिल्म निर्माता भी बेहद खुश हैं। जाह्नवी कपूर भी 'पेड्‌डी' में मुख्य किरदार निभा रही हैं। आइए जानते हैं फिल्म का ताजा कलेक्शन।