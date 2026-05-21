कान्स में जैकलीन फर्नांडीज का जलवा, इस अंदाज में जीता सबका दिल
मनोरंजन
कान्स 2026 में जैकलीन फर्नांडीज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वह ग्लोबल गिफ्ट गाला में रिचर्ड क्विन के स्प्रिंग-समर 2026 कलेक्शन का एक स्ट्रैपलेस आइवरी गाउन पहनकर पहुंचीं।
यह लुक पुराने जमाने के अंदाज़ और नए स्टाइल का बेहतरीन मेल था। उनके गाउन का तराशा हुआ सिलुएट और साफ़ लाइनें इसे और भी खास बना रही थीं।
जैकलीन ने पहने नोटैंडास के मोती और ओपेरा ग्लव्स
अपने इस लुक को पूरा करने के लिए जैकलीन ने माहेश नोटैंडास के काले ओपेरा ग्लव्स और मोतियों के गहने पहने। इससे उनकी खूबसूरती साफ झलक रही थी।
फ्रांसीसी रिवेरा के खूबसूरत नजारों के बीच, उनकी साधारण स्टाइलिंग और कॉन्फिडेंट पोज़ ने पुराने हॉलीवुड की राजसी शान को बिखेरा। इस बात से यह साबित हो गया कि कान्स जैसे बड़े मंच पर अलग दिखने के लिए हमेशा भारी चमक-धमक की जरुरत नहीं होती है।