कान्स में जैकलीन फर्नांडीज का जलवा, इस अंदाज में जीता सबका दिल

जैकलीन ने पहने नोटैंडास के मोती और ओपेरा ग्लव्स

अपने इस लुक को पूरा करने के लिए जैकलीन ने माहेश नोटैंडास के काले ओपेरा ग्लव्स और मोतियों के गहने पहने। इससे उनकी खूबसूरती साफ झलक रही थी।

फ्रांसीसी रिवेरा के खूबसूरत नजारों के बीच, उनकी साधारण स्टाइलिंग और कॉन्फिडेंट पोज़ ने पुराने हॉलीवुड की राजसी शान को बिखेरा। इस बात से यह साबित हो गया कि कान्स जैसे बड़े मंच पर अलग दिखने के लिए हमेशा भारी चमक-धमक की जरुरत नहीं होती है।