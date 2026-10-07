फिल्म 'काली खेती' नई तारीख पर रिलीज होगी

जैकी श्रॉफ-शरद केलकर की फिल्म 'काली खेती' की रिलीज तारीख बदली, पहला पोस्टर आया

लेखन ज्योति सिंह 11:35 am Oct 07, 202611:35 am

क्या है खबर?

जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की आगामी ग्रामीण-हॉरर फिल्म 'काली खेती' अब नई तारीख पर आएगी। पिछले महीने ही निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक इसे 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आना था। ताजा अपडेट है कि अब फिल्म की रिलीज को आगे खिसका दिया गया है। इससे फैंस का इंतजार बढ़ गया है। निर्माताओं ने फिल्म से जैकी और शरद का पहला लुक भी जारी किया है।