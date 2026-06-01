भूल जाइए पुराने 'जग्गू दादा' को, जैकी श्रॉफ के इस अवतार ने निर्देशक मनीष सैनी को भी कर दिया हैरान

मनीष ने की जैकी के सूक्ष्म अभिनय की तारीफ

मनीष ने बताया कि जैकी की अपनी समझ और उनके अभिनय ने किरदारों में जान भर दी, यहां तक कि उन दृश्यों में भी जहां उन्हें कोई खास निर्देश नहीं दिए गए थे।

उन्होंने खास तौर पर जैकी के छोटे-छोटे हाव-भाव और लंबे शॉट्स की तारीफ की, जिनमें उनकी निरंतरता साफ दिखती थी।

निर्देशक ने यह भी जोर दिया कि फिल्म की सफलता का राज यही था कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर भरोसा किया और एक नए तरह की कहानी कहने का फैसला लिया।