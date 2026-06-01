भूल जाइए पुराने 'जग्गू दादा' को, जैकी श्रॉफ के इस अवतार ने निर्देशक मनीष सैनी को भी कर दिया हैरान
जैकी श्रॉफ अपनी फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' में एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो 29 मई को रिलीज हुई है।
निर्देशक मनीष सैनी कहते हैं कि जैकी का यह अभिनय उनके पुराने 'जग्गू दादा' वाले अंदाज से काफी अलग है, जिसमें कई परतें हैं।
मनीष इस कदर प्रभावित हुए कि फिल्म की एडिटिंग के दौरान भी जैकी अपने काम से उन्हें लगातार चौंकाते रहे।
मनीष ने की जैकी के सूक्ष्म अभिनय की तारीफ
मनीष ने बताया कि जैकी की अपनी समझ और उनके अभिनय ने किरदारों में जान भर दी, यहां तक कि उन दृश्यों में भी जहां उन्हें कोई खास निर्देश नहीं दिए गए थे।
उन्होंने खास तौर पर जैकी के छोटे-छोटे हाव-भाव और लंबे शॉट्स की तारीफ की, जिनमें उनकी निरंतरता साफ दिखती थी।
निर्देशक ने यह भी जोर दिया कि फिल्म की सफलता का राज यही था कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर भरोसा किया और एक नए तरह की कहानी कहने का फैसला लिया।
मनीष ने बॉक्स ऑफिस से ज्यादा फिल्म के जज्बात को दी अहमियत
मनीष ने बताया कि उनके लिए फिल्म की कमाई से ज्यादा दर्शकों के दिल से जुड़ना जरूरी है।
उनका मानना है कि फिल्म की असली सफलता तब होती है, जब वह लोगों के जेहन में बस जाए, भले ही उससे बहुत ज्यादा मुनाफा न हो। उन्हें उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म के उन गहरे भावों को महसूस कर पाएंगे।