जावेद जाफरी और मीजान बनेंगे 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' की आवाज, बाप-बेटे की जोड़ी करेगी कमाल
जावेद जाफरी और उनके बेटे मीजान 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' के हिंदी वर्जन में स्केलेटर और ही-मैन को अपनी आवाज दे रहे हैं।
दोनों ही आज की पीढ़ी को इन किरदारों से रूबरू कराने के लिए बेहद उत्साहित हैं। जावेद ने तो इसे एक भावुक और यादगार पल बताया है, क्योंकि वह खुद अपने बच्चों के साथ यह शो देखते थे।
आखिरी बार इस फिल्म में साथ नजर आए थे जावेद और मीजान
जावेद ने स्केलेटर की आवाज देने के अनुभव को बेहद खास बताया है। उनके मुताबिक, यह खलनायक इतना मशहूर है कि इसकी आवाज देना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है।
वहीं, ही-मैन का किरदार निभा रहे मीजान ने बताया कि बचपन में उन्हें एटरनिया की दुनिया बहुत पसंद थी। अब वे इस हीरो की विरासत के साथ पूरा न्याय करना चाहते हैं।
दोनों को आखिरी बार 'दे दे प्यार दे 2' में एक साथ देखा गया था, जहां उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा था।