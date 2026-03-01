ईरान-इजरायल तनाव के बीच दुबई में अटके अजित कुमार, मैनेजर ने दिया ये अपडेट

मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और ईरान -इजरायल के बीच छिड़ी जंग जैसी स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। इसके चलते कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जिसकी वजह से तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार फिलहाल दुबई में फंस गए हैं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके लाखों फैंस की चिंता बढ़ गई। प्रशंसकों की घबराहट को देखते हुए अजित के मैनेजर ने स्थिति स्पष्ट की है।

कारण रेसिंग के लिए UAE में थे अजित इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण दुबई में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से अजित कुमार फिलहाल चेन्नई नहीं लौट पा रहे हैं। उनके मैनेजर ने प्रशंसकों को जानकारी देते हुए उनकी सुरक्षा की पुष्टि की है। अजित अपनी रेसिंग की प्रतिबद्धताओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में थे और उन्हें चेन्नई वापस लौटना था, लेकिन अचानक उड़ानें रद्द होने के कारण उनकी यात्रा की योजना बीच में ही रुक गई।

राहत अजित कुमार सुरक्षित, मैनेजर ने फैंस को दी राहत प्रशंसकों की चिंताओं को दूर करते हुए अभिनेता के मैनेजर ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने पुष्टि की है कि अजित पूरी तरह सही-सलामत और सुरक्षित हैं और उन्हें वर्तमान में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। मैनेजर ने आगे बताया कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और उड़ान सेवाएं फिर से शुरू होंगी, अजित भारत लौट आएंगे। इस अपडेट ने उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों को बड़ी राहत दी है।

प्रशिक्षण अबू धाबी में पेशेवर रेसिंग की बारीकियां सीख रहे अजित अजित पिछले कुछ समय से अपने आगामी रेसिंग कार्यक्रमों के लिए अबू धाबी में कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने '2025 24H दुबई एंड्योरेंस रेस' में अपने शानदार प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अंतरराष्ट्रीय रेसिंग सर्किट पर उनकी बढ़ती सक्रियता ने दुनियाभर का ध्यान खींचा है और उनके फैंस सिनेमा से इतर उनके इस नए सफर में भी पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। अजित को आखिरी बार फिल्म 'गुड बैड अगली' में देखा गया था।

