'मैं वापस आऊंगा' से 'इश्क मस्ताना' गाना हुआ जारी, छा गई मोहित चौहान की आवाज

लेखन ज्योति सिंह 02:41 pm Jun 03, 202602:41 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ द्वारा अभिनीत और इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने रिलीज से पहले ही काफी लोकप्रियता हासिल की ली है। इसका ट्रेलर जब से जारी हुआ है, लोग फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म से नया गाना 'इश्क मस्ताना' जारी किया गया है, जिसका फिल्मांकन वेदांग रैना और शरवरी वाघ पर है। 1947 के भारत-विभाजन पर आधारित इस फिल्म में वेदांग, नसीरुद्दीन शाह का युवा किरदार निभा रहे हैं।