इशिता दत्ता ने 'दृश्यम 3' के सेट से साझा की झलकियां, देखें क्या है खास

ईशिता दत्ता ने हाल ही में 'दृश्यम 3' के पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें फैंस के साथ साझा की हैं। इंस्टाग्राम पर साझा की गई इन तस्वीरों में वह निर्देशक अभिषेक पाठक और सह-कलाकार श्रिया सरन तथा मृणाल जाधव के साथ नजर आ रही हैं।

उन्होंने तस्वीर के साथ बहुत ही प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, 'टीम के साथ एक...'। इस झलक से साफ लगता है कि इस बार 'दृश्यम: द कंक्लूजन' एक अलग तरह की कहानी लेकर आएगी, जिसमें विजय सालगांवकर अपने परिवार को बचाने के लिए नई मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आएगा।