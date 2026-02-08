ईशान खट्टर बने इतने आलीशान घर के मालिक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@/ishaankhatter)

ईशान खट्टर का बड़ा निवेश, मुंबई के पाली हिल में खरीदा 29 करोड़ रुपये का फ्लैट

लेखन नेहा शर्मा 12:14 pm Feb 08, 202612:14 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर के छोटे भाई और अभिनेता ईशान खट्टर ने मुंबई के सबसे रिहायशी और महंगे इलाकों में शुमार पाली हिल में अपना नया आशियाना खरीदा है। रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा निवेश करते हुए ईशान ने एक आलीशान फ्लैट खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 29.37 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर 30 साल के ईशान अब इस नए घर के साथ मुंबई के कई बड़े फिल्मी सितारों के पड़ोसी बन गए हैं।