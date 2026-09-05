ईशा रिखी ने बादशाह से अलगाव पर तोड़ी चुप्पी

बादशाह से अलग होने पर टूटीं ईशा रिखी, बोलीं- दोबारा शादी करने से डर लगता है

लेखन नेहा शर्मा 07:55 pm Sep 05, 202607:55 pm

क्या है खबर?

रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी की राहें आधिकारिक तौर पर अलग हो गई हैं। दोनों ने आपसी सहमति से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। हाल ही में ईशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए अलग होने का फैसला किया है और फैंस से निजता का ध्यान रखने की अपील की है। उधर अपने हालिया इंटरव्यू में ईशा ने कहा कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है।