Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रैपर बादशाह ने पत्नी ईशा रिखी संग किया अलगाव का ऐलान, 5 महीने में तोड़ा रिश्ता
रैपर बादशाह ने पत्नी ईशा रिखी संग किया अलगाव का ऐलान, 5 महीने में तोड़ा रिश्ता
रैपर बादशाह और ईशा रिखी हुए अलग

रैपर बादशाह ने पत्नी ईशा रिखी संग किया अलगाव का ऐलान, 5 महीने में तोड़ा रिश्ता

लेखन ज्योति सिंह
Sep 01, 2026
09:26 am
क्या है खबर?

रैपर बादशाह और उनकी पत्नी ईशा रिखी ने आखिरकार अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त पोस्ट में आपसी सहमति के साथ अपने अलगाव का ऐलान कर दिया है। इस खबर से उनके फैंस भी दंग रह गए। देखा जाए तो बादशाह और ईशा के शादीशुदा रिश्ते में अनबन की खबरें काफी दिनों से चल रही थीं। तमाम अटकलों के बीच, दोनों ने अपनी 5 साल की शादी को तोड़ने का ऐलान किया है।

घोषणा

ईशा और बादशाह ने अपने अलगाव की पुष्टि की

दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपने संयुक्त पोस्ट में लिखा, 'मैं और बादशाह आपसी सहमति से अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला कर रहे हैं। ये फैसला आपसी सम्मान से लिया गया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस दौरान हमारी निजता का सम्मान करें। इस मामले पर यह हमारा एकमात्र बयान होगा। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे रिश्ते के बारे में कोई और अटकलें या अनुमान न लगाएं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

ADVERTISEMENT

शादी

इसी साल मार्च में दोनों ने रचाई थी शादी

इसी साल मार्च में, ईशा की मां पूनम रिखी ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी की शादी की कुछ तस्वीरें साझा की थीं, जिससे पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है।

जून महीने में ईशा ने 'AMA' (आस्क मी एनिथिंग) सेशन रखा, जहां उन्होंने रैपर के साथ अपनी शादी की पुष्टि की।

अब 5 महीने बाद ही दोनों के तलाक की खबरें आने से फैंस भी दंग रह गए हैं। हालांकि रिश्ता टूटने की वजह सामने नहीं आई है।

ADVERTISEMENT