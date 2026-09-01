रैपर बादशाह और ईशा रिखी हुए अलग

रैपर बादशाह ने पत्नी ईशा रिखी संग किया अलगाव का ऐलान, 5 महीने में तोड़ा रिश्ता

लेखन ज्योति सिंह 09:26 am Sep 01, 202609:26 am

क्या है खबर?

रैपर बादशाह और उनकी पत्नी ईशा रिखी ने आखिरकार अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त पोस्ट में आपसी सहमति के साथ अपने अलगाव का ऐलान कर दिया है। इस खबर से उनके फैंस भी दंग रह गए। देखा जाए तो बादशाह और ईशा के शादीशुदा रिश्ते में अनबन की खबरें काफी दिनों से चल रही थीं। तमाम अटकलों के बीच, दोनों ने अपनी 5 साल की शादी को तोड़ने का ऐलान किया है।