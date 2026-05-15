'वेलकम टू द जंगल' के टीजर ने छेड़ी चर्चा

'वेलकम टू द जंगल' के टीजर पर छिड़ी बहस, लोगों ने बताया इस फिल्म की कॉपी

लेखन ज्योति सिंह 05:37 pm May 15, 202605:37 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ऐलान 2023 में किया गया था। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अभिनेता ने फिल्म का टीजर और इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है। टीजर में जहां अक्षय का कॉमिक अंदाज दिखा है तो वहीं अन्य सितारों ने अपने-अपने अभिनय से गहन छाप छोड़ा है। कुल मिलाकर फैंस टीजर की सराहना करते हुए इसे एक मनोरंजक फिल्म बता रहे हैं, जबकि कुछ ने इस पर बहस छेड़ दी है।