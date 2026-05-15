'वेलकम टू द जंगल' के साथ लौटे अक्षय कुमार और उनकी फौज, आया धमाकेदार टीजर

लेखन ज्योति सिंह 01:19 pm May 15, 202601:19 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर 15 मई को जारी हो गया है। 'वेलकम' (2007) और 'वेलकम बैक' (2015) के बाद यह तीसरी कड़ी है, जिसमें तमाम सितारों की फौज शामिल है। अहमद खान द्वारा निर्देशित और फिरोज नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह फिल्म अफरा-तफरी और अराजक माहौल से भरपूर होने वाली है, जिसकी एक झलक टीजर में दिखती है। निर्माताओं ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है।