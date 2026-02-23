'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' को लेकर बड़ा खुलासा

'धुरंधर 2' में ये अभिनेता निभाएगा 'बड़े साहब' का किरदार? बाहर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm Feb 23, 202601:31 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। पहली किस्त की अपार सफलता के बाद, सीक्वल में किरदार, कहानी, रहस्यों और यहां तक कि 'बड़े साहब' को लेकर अटकलों का दौर जोरों पर हैं। सोशल मीडिया पर कयास लग रहे हैं कि 'बड़े साहब' दाऊद इब्राहिम या मौलाना मसूद अजहर का सांकेतिक नाम हो सकता है। अब लेटरबॉक्सड की एक पोस्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया।