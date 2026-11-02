बाल कलाकार विवाद में फंसी रवि तेजा की 'इरुमुडी', श्रम विभाग ने मांगा हिसाब
रवि तेजा अभिनीत तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' आजकल चर्चा में है। इसकी वजह है बाल कलाकार बेबी नक्षत्रा की इस फिल्म में भागीदारी को लेकर मिली एक शिकायत।
तेलंगाना श्रम विभाग ने फिल्म के निर्माताओं से पूछा है कि क्या उन्होंने नक्षत्रा को सेट पर काम करवाने के लिए सभी जरूरी अनुमतियां ली थीं।
अधिकारी 4 नवंबर को निर्माताओं से मिलेंगे ताकि यह पता चल सके कि इस पूरे मामले को कैसे संभाला गया।
नक्षत्रा की सहमति और कमाई की बचत की तेलंगाना श्रम विभाग कर रहा समीक्षा
अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या नक्षत्रा के माता-पिता की सही सहमति थी और क्या जरूरी सरकारी मंजूरियां ली गई थीं।
इसके अलावा, यह भी देखा जा रहा है कि उसके काम के घंटे और सुरक्षा का ठीक से ध्यान रखा गया था या नहीं। साथ ही, यह भी परखा जा रहा है कि उसकी कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा नियमानुसार बचत खाते में जमा किया गया या नहीं।
वह यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग या प्रचार के दौरान उसे किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डाला गया था।
विवादों के बावजूद नेटफ्लिक्स पर 'इरुमुडी' ने कमाए 240 करोड़ रुपये
इन विवादों के बावजूद, 'इरुमुडी' एक बड़ी हिट साबित हुई है। अगस्त में रिलीज होने के बाद से इस फिल्म ने 240 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।
यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है।