बाल कलाकार विवाद में फंसी रवि तेजा की 'इरुमुडी', श्रम विभाग ने मांगा हिसाब

अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या नक्षत्रा के माता-पिता की सही सहमति थी और क्या जरूरी सरकारी मंजूरियां ली गई थीं।

इसके अलावा, यह भी देखा जा रहा है कि उसके काम के घंटे और सुरक्षा का ठीक से ध्यान रखा गया था या नहीं। साथ ही, यह भी परखा जा रहा है कि उसकी कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा नियमानुसार बचत खाते में जमा किया गया या नहीं।

वह यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग या प्रचार के दौरान उसे किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डाला गया था।