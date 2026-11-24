इस भव्य समारोह में साउथ अभिनेता विजय सेतुपति ने प्रेजेंटर के रूप में शामिल होकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और अवॉर्ड भी प्रेजेंट किया।

उन्हें इस कार्यक्रम में लाने में अहम भूमिका प्रोड्यूसर कविता गुप्ता ने निभाई है।

बता दें, कविता 'इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज' की बोर्ड मेंबर हैं। इससे पहले, उन्होंने 2024 में वीर दास इंटरनेशनल एमी होस्ट करने में मदद की थी।