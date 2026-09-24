इंटरनेशनल एमी 2026 में भारत का डंका, 3 बार नामांकन पाकर वीर दास ने रचा इतिहास

वीर दास का एमी सफर 2021 में 'फॉर इंडिया' से शुरू हुआ, जिसके बाद 2023 में 'लैंडिंग' ने पुरस्कार जीता। अब 'फूल वॉल्यूम' का मुकाबला वैश्विक शोज से है।

इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए वीर दास ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'फूल वॉल्यूम' नाम के शो को ये सम्मान मिलना दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि ये स्पेशल तब तैयार हुआ था, जब उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी, ऐसे में इसे ग्लोबल मंच पर देखना बेहद खास है।