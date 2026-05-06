सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' का ट्रेलर जारी, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

ट्रेलर

अपराध और भ्रष्टाचार का सफाया करने आए 'इंस्पेक्टर अविनाश'

1 मिनट 43 सेकंड लंबे ट्रेलर की शुरुआत रणदीप के किरदार 'इंस्पेक्टर अविनाश' से होती है। इसमें अपराध, राजनीति और भ्रष्टाचार के एक शक्तिशाली गठजोड़ के बीच बड़ा टकराव होने का संकेत मिलता है। ट्रेलर एक ऐसी कहानी की ओर इशारा करता है जो पहले सीजन से कहीं ज्यादा गहरी, व्यक्तिगत और खतरनाक है। उर्वशी रौतेला, अमित सियाल, रजनीश दुग्गल और अभिमन्यु सिंह भी इसका हिस्सा हैं। यह सीरीज 15 मई को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने के लिए तैयार है।